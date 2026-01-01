Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мойры Петроградского района
Билеты от 0₽
Киноафиша Мойры Петроградского района

Спектакль Мойры Петроградского района

Постановка
Московский открытый театр кукол 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Перчаточный спектакль Александры Ловянниковой по пьесе Константина Фёдорова

В мифологии древних греков мойры — это богини судьбы, которые решают, кому как жить и в какой срок умереть. Пьеса Константина Федорова, написанная специально для театра кукол, переносит древнегреческих богинь судьбы в современный Санкт-Петербург. Мойры, как старые, но не менее могущественные богини, теперь управляют судьбами жителей Петроградского района. Люди не догадываются, что именно эти три сестры влияют на их жизни.

Пожилые мойры и мечта о пенсии
Сестры-мойры уже довольно старые и устали от долгих северных зим, мечтая вернуться на родину — в жаркую Грецию. Однажды они серьезно провинились: потеряли волшебные ножницы, которыми перерезали нити человеческих жизней. Из-за этого в Петроградском районе перестали умирать люди, и те, кто должен был покинуть этот мир, вдруг получили шанс на вторую жизнь. Эта путаница становится основой комичных и трогательных событий, когда судьбы людей и богинь переплетаются.

Особенность постановки: куклы и макеты
Спектакль Александры Ловянниковой включает уникальные куклы-перчатки — не обычные, а «перевернутые», с ногами-пальцами. Каждая кукла сделана из настоящей перчатки, выбранной с учетом характера персонажа: кто-то — из шерстяной, кто-то — из кожаной. Это необычное использование кукол добавляет спектаклю особое очарование и игривость.

Зимний Петербург как фон для сказки
События пьесы разворачиваются на фоне зимнего Петербурга, во время затяжной метели. Множество зданий в спектакле — это макеты настоящих домов Петроградского района, что является данью уважения драматургу, который привязал сказочный сюжет к реальной географии своего города. Таким образом, сказка становится еще более живой и актуальной для петербургских зрителей.

Купить билет на спектакль Мойры Петроградского района

Помощь с билетами
Сентябрь
18 сентября пятница
19:00
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2

В ближайшие дни

Иллюзия
16+
Драма

Иллюзия

30 сентября в 19:00 РАМТ
от 500 ₽
Черная кошка, белый кот
16+
Драма

Черная кошка, белый кот

9 октября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Затерянный мир
6+
Детский

Затерянный мир

19 сентября в 12:00 Модерн
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше