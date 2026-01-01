Спектакль Мойры Петроградского района

Перчаточный спектакль Александры Ловянниковой по пьесе Константина Фёдорова

В мифологии древних греков мойры — это богини судьбы, которые решают, кому как жить и в какой срок умереть. Пьеса Константина Федорова, написанная специально для театра кукол, переносит древнегреческих богинь судьбы в современный Санкт-Петербург. Мойры, как старые, но не менее могущественные богини, теперь управляют судьбами жителей Петроградского района. Люди не догадываются, что именно эти три сестры влияют на их жизни.

Пожилые мойры и мечта о пенсии

Сестры-мойры уже довольно старые и устали от долгих северных зим, мечтая вернуться на родину — в жаркую Грецию. Однажды они серьезно провинились: потеряли волшебные ножницы, которыми перерезали нити человеческих жизней. Из-за этого в Петроградском районе перестали умирать люди, и те, кто должен был покинуть этот мир, вдруг получили шанс на вторую жизнь. Эта путаница становится основой комичных и трогательных событий, когда судьбы людей и богинь переплетаются.

Особенность постановки: куклы и макеты

Спектакль Александры Ловянниковой включает уникальные куклы-перчатки — не обычные, а «перевернутые», с ногами-пальцами. Каждая кукла сделана из настоящей перчатки, выбранной с учетом характера персонажа: кто-то — из шерстяной, кто-то — из кожаной. Это необычное использование кукол добавляет спектаклю особое очарование и игривость.

Зимний Петербург как фон для сказки

События пьесы разворачиваются на фоне зимнего Петербурга, во время затяжной метели. Множество зданий в спектакле — это макеты настоящих домов Петроградского района, что является данью уважения драматургу, который привязал сказочный сюжет к реальной географии своего города. Таким образом, сказка становится еще более живой и актуальной для петербургских зрителей.