Спектакль Кто автор этого безобразия?

Эрдман: смех сквозь слёзы

В этом сезоне театральная сцена порадует зрителей премьерой, которая обещает стать настоящим событием. Режиссер Михаил Левитин представляет спектакль, в котором компилируются интермедии и миниатюры знаменитого писателя и драматурга Даниила Хармса с фрагментами из пьесы «Самоубийца» и абсурдистскими баснями.

О чем спектакль?

Спектакль «Эрдман: смех сквозь слёзы» рассказывает о самом Эрдмане — веселом человеке невеселой эпохи. Этот проект призван показать, как смех может выживать даже в самые трудные времена. Через призму творчества Эрдмана, который, к сожалению, заплатил за свой смех ссылками и лагерями, зрители смогут задуматься о цене, которую порой приходится платить за свободу выражения.

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