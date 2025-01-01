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Спектакль Кто автор этого безобразия?

Кабаре Николая Эрдмана
Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Эрдман: смех сквозь слёзы

В этом сезоне театральная сцена порадует зрителей премьерой, которая обещает стать настоящим событием. Режиссер Михаил Левитин представляет спектакль, в котором компилируются интермедии и миниатюры знаменитого писателя и драматурга Даниила Хармса с фрагментами из пьесы «Самоубийца» и абсурдистскими баснями.

О чем спектакль?

Спектакль «Эрдман: смех сквозь слёзы» рассказывает о самом Эрдмане — веселом человеке невеселой эпохи. Этот проект призван показать, как смех может выживать даже в самые трудные времена. Через призму творчества Эрдмана, который, к сожалению, заплатил за свой смех ссылками и лагерями, зрители смогут задуматься о цене, которую порой приходится платить за свободу выражения.

Интересные факты

  • Даниил Хармс — один из самых ярких представителей авангарда, известный своими абсурдными рассказами и пьесами.
  • Спектакль включает в себя не только текстовые элементы, но и художественные интерпретации, что делает его визуально насыщенным.
  • Левитин известен своей способностью соединять различные жанры и стили, что делает каждую его работу уникальной.
Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Александр Андриевич
Ирина Богданова
Александра Фроленкова-Володина
Арсений Ковальский
Людмила Колесникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кто автор этого безобразия?

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