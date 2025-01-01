Меню
Киноафиша Жизель

Спектакль Жизель

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьера балета «Жизель» Детского музыкального театра имени Наталии Сац

В преддверии открытия Большой сцены Детский музыкальный театр имени Наталии Сац с гордостью представляет первую большую балетную премьеру сезона — «Жизель» Адольфа Адана. Этот спектакль является настоящим шедевром классического хореографического искусства и повествует о бесконечной любви, оставаясь актуальным и в наше время.

Классика жанра

«Жизель» — это не просто балет, а важнейшая веха в развитии академического танца. Спектакль, основанный на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли, обретает новую жизнь благодаря редакции Кирилла Симонова. Он продолжает традицию театра знакомить молодую аудиторию с величайшими произведениями классического репертуара.

Для всех зрителей

Эта премьера станет подарком не только для юных зрителей, которые только начинают свой путь в мир большого балета, но и для опытных ценителей, готовых оценить виртуозность исполнения и чистоту хореографии. В репертуаре театра уже есть такие классические спектакли, как «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», и «Жизель» станет достойным дополнением к этой великолепной коллекции.

Где и когда

Премьера «Жизель» состоялась на сцене РАМТа, и после завершения реконструкции спектакль будет исполняться на Большой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

