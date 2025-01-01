Спектакль Моя жена — лгунья

Музыкальная комедия «Моя жена — лгунья» в Краснодаре

Премьера краснодарской постановки музыкальной комедии «Моя жена — лгунья» состоялась 4 октября 2015 года на сцене Кореновского районного центра народной культуры и досуга. Спектакль быстро завоевал популярность и с успехом продолжает свои показы в различных театрах города.

График выступлений

15 ноября — Дворец искусств «Премьера», Краснодар

27 декабря — Музыкальный театр, Краснодар

О спектакле

«Моя жена — лгунья» — это яркая и искрометная комедия, основанная на пьесе американских драматургов М. Мэйо и М. Эннекена. В ней удачно переплетаются такие важные темы, как любовь и ревность, правда и ложь, корысть и преданность. А потрясающая музыка делает спектакль настоящим шлягером лёгкого жанра.

Почему стоит посетить?

Спектакль стал неотъемлемой частью репертуара ведущих музыкальных театров России, и это не случайно. «Моя жена — лгунья» предлагает зрителям не только захватывающую историю, но и великолепные музыкальные номера, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность увидеть эту блестящую комедию на сцене Краснодарского театра!