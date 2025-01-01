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Моя жена — лгунья
Киноафиша Моя жена — лгунья

Спектакль Моя жена — лгунья

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Вячеслав Егоров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Моя жена — лгунья» в Краснодаре

Премьера краснодарской постановки музыкальной комедии «Моя жена — лгунья» состоялась 4 октября 2015 года на сцене Кореновского районного центра народной культуры и досуга. Спектакль быстро завоевал популярность и с успехом продолжает свои показы в различных театрах города.

График выступлений

  • 15 ноября — Дворец искусств «Премьера», Краснодар
  • 27 декабря — Музыкальный театр, Краснодар

О спектакле

«Моя жена — лгунья» — это яркая и искрометная комедия, основанная на пьесе американских драматургов М. Мэйо и М. Эннекена. В ней удачно переплетаются такие важные темы, как любовь и ревность, правда и ложь, корысть и преданность. А потрясающая музыка делает спектакль настоящим шлягером лёгкого жанра.

Почему стоит посетить?

Спектакль стал неотъемлемой частью репертуара ведущих музыкальных театров России, и это не случайно. «Моя жена — лгунья» предлагает зрителям не только захватывающую историю, но и великолепные музыкальные номера, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность увидеть эту блестящую комедию на сцене Краснодарского театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 августа
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 400 ₽

Фотографии

Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья

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