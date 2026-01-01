Спектакль О. Генри #Из любви к искусству

Оповещения от Киноафиши
Театр «Тмин» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Классика с неожиданным поворотом: спектакль по рассказам О. Генри

Театр «ТМИН» представляет новый спектакль, основанный на произведениях знаменитого американского писателя О. Генри. В программу включены такие повествования, как «Деловые люди», «Из любви к искусству», «Горящий светильник», «Приворотное зелье Айки Шонштейна» и «Последний лист».

Сюжет и атмосфера

В центре внимания — классические истории, которые зацепляют неожиданными развязками и вечными человеческими чувствами. Эти произведения наполнены юмором и глубокими мыслями, что делает их актуальными даже в наше время. Спектакль подарит зрителям возможность задуматься над извечными истинами и оценить остроумие автора, который мастерски сочетает комедию и трагедию.

Почему стоит посетить

Этот спектакль понравится тем, кто ценит не только развлечение, но и возможность глубокого осмысления жизни. Герои О. Генри неподвластны времени, и их переживания остаются близкими каждому зрителю, независимо от эпохи. Ожидайте яркие эмоции и запоминающиеся моменты!

Не упустите шанс увидеть уникальное сочетание классики и современности на сцене театра «ТМИН»!

Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
2 апреля четверг
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
4 апреля суббота
16:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Двое в небе + стюардесса
16+
Комедия
Двое в небе + стюардесса
7 марта в 19:00 Театр «Тмин»
от 1000 ₽
Горе от ума
12+
Комедия
Горе от ума
29 марта в 18:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Собачье сердце
16+
Комедия
Собачье сердце
14 марта в 18:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
