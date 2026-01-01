Три русских баса. Любимые песни из кинофильмов

Приглашаем вас на невероятный концерт «Три баса-профундо», представляющий песенные шедевры советского кино 1960-х и 1970-х годов. В этот вечер вы услышите знакомые мелодии в исполнении ярчайших представителей русского музыкального искусства.
«Три баса-профундо» — это российский проект, не имеющий аналогов в мировой практике. Певцы с поистине уникальными низкими голосами исполняют песни, способные поражать и завораживать своих слушателей. Их исполнения олицетворяют мощь и красоту музыки, создавая неповторимое органное звучание.
На концерте прозвучат любимые мелодии из известных советских фильмов, таких как:
Эти незабываемые произведения создадут поистине праздничное настроение в преддверии нового года.
Вас порадуют голоса:
Им будет аккомпанировать талантливый пианист и доцент Санкт-Петербургской консерватории Михаил Бузин.
За семнадцать лет своего существования «Три баса-профундо» покорили зрителей во многих странах Европы и провели множество концертов по России. В 2010 году музыкальный коллектив выступал в Большом Кремлевском Дворце на вручении премий Фонда Андрея Первозванного. Стремление к совершенству и талант певцов привело к выпуску нескольких альбомов, среди которых «Вечерний звон» и «Песенные шедевры советского кино», которые стали настоящими бестселлерами.
Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Обратите внимание, что программа может изменяться.