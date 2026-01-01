Три русских баса. Любимые песни из кинофильмов

Шедевры советского кино в исполнении трёх уникальных басов

Приглашаем вас на невероятный концерт «Три баса-профундо», представляющий песенные шедевры советского кино 1960-х и 1970-х годов. В этот вечер вы услышите знакомые мелодии в исполнении ярчайших представителей русского музыкального искусства.

Уникальный проект

«Три баса-профундо» — это российский проект, не имеющий аналогов в мировой практике. Певцы с поистине уникальными низкими голосами исполняют песни, способные поражать и завораживать своих слушателей. Их исполнения олицетворяют мощь и красоту музыки, создавая неповторимое органное звучание.

Программа вечера

На концерте прозвучат любимые мелодии из известных советских фильмов, таких как:

«Старый клен» из фильма «Девчата»,

«На безымянной высоте» из фильма «Тишина»,

«Нам нужна одна победа» из «Белорусского вокзала»,

«Ходят кони» из «Бумбараша»,

«Вечный огонь» из фильма «Офицеры»,

«Ваше благородие, госпожа разлука» из «Белого солнца пустыни»,

«Пой, гитара» из фильма «Песни моря»,

«Проснись и пой» из «Джентльмены удачи».

Эти незабываемые произведения создадут поистине праздничное настроение в преддверии нового года.

Исполнители

Вас порадуют голоса:

Заслуженного артиста России Владимира Миллера,

Заслуженного артиста Республики Карелия Михаила Круглова,

Солиста Концертного хора Санкт-Петербурга Павла Андреева.

Им будет аккомпанировать талантливый пианист и доцент Санкт-Петербургской консерватории Михаил Бузин.

История проекта

За семнадцать лет своего существования «Три баса-профундо» покорили зрителей во многих странах Европы и провели множество концертов по России. В 2010 году музыкальный коллектив выступал в Большом Кремлевском Дворце на вручении премий Фонда Андрея Первозванного. Стремление к совершенству и талант певцов привело к выпуску нескольких альбомов, среди которых «Вечерний звон» и «Песенные шедевры советского кино», которые стали настоящими бестселлерами.

Детали мероприятия

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Обратите внимание, что программа может изменяться.