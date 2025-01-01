Меню
Концерт Московского казачьего хора в Екатеринбурге

Погрузитесь в мир старинных казачьих напевов, военной классики и романсов на концерте Московского казачьего хора. Зрителей ждет яркое зрелище: походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков, а также казачий пляс и фланкировка казачьей шашкой!

Традиции в современном исполнении

Традиционное многоголосие старинных казачьих песен сохраняет все достоинства казачьей песенной традиции, даже несмотря на современную аранжировку. В составе коллектива — вокалисты и танцоры, многие из которых также владеют фланкировкой и игрой на музыкальных инструментах.

Профессионализм и опыт

Все участники хора — выпускники лучших столичных вузов. У них есть богатый опыт в экспедициях, посвященных изучению культуры, быта и традиций казаков различных регионов. Это обеспечивает профессиональный подход к исполнению и высокую энергию на сцене.

Признание на международной арене

Московский казачий хор быстро завоевал признание публики в Москве и за ее пределами. Коллектив успешно выступает в различных странах Европы, Азии и Латинской Америки, привнося в каждое выступление частичку казачьей культуры.

Не упустите возможность увидеть и услышать это уникальное представление!

Январь
5 января понедельник
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 1500 ₽
6 января вторник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

