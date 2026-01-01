Вибрафон, или сказки при лунном свете

Концерт с вибрафоном в Доме Кочневой

В Доме Кочневой состоится уникальный концерт с участием вибрафона. Музыка, создаваемая этим необычным инструментом, и звучащая тишина формируют атмосферу сказки, где главными героями становятся лунный котёнок и ёжик.

Ведущая концерта, Ольга Пикколо, вместе с артистами Мариинского театра — Сергеем Бурановым (вибрафон) и Светланой Таиповой (фортепиано), а также учащимся специальной музыкальной школы при консерватории Георгием Уваровым, приглашает зрителей в мир воображения и фантазии. Этот концерт особенно понравится тем, кто ценит музыкальные истории и магию звуков.

Как только в зале начнут звучать ноты вибрафона, он окутывает зал чарующей тенью. В этой волшебной конструкции звучащей тишины главный рассказчик — именно вибрафон. Его мелодии органично перекликаются с историями о лунном котёнке и ёжике, пробуждая воображение маленьких зрителей на протяжении всего концерта.

Продолжительность: 35-45 минут.

Участники: