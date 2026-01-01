Оповещения от Киноафиши
Павел Кашин
Павел Кашин

Павел Кашин

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Павла Кашина в баре Дуглас

Не пропустите уникальную возможность насладиться музыкой Павла Кашина в баре Дуглас в Санкт-Петербурге. Этот певец и автор-исполнитель, обладающий поэтическим даром, способен создать атмосферу, наполненную яркими эмоциями и глубокими размышлениями.

О выступлении

Кашин известен своими поэтичными и мелодичными композициями, которые завоевали сердца зрителей. Его творчество сочетает в себе элементы русского шансона, фолка и поп-музыки. На концерте вы сможете услышать как уже знакомые хиты, так и новые произведения артиста.

Зачем приходить

Концерт Павла Кашина — это не только музыка, но и возможность поучаствовать в творческом диалоге с артистом. Каждый его концерт — это уникальное событие, где зрители становятся не просто слушателями, а частью живого общения.

Рекомендации

Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как концерты Кашина пользуются большим спросом. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и желание получать новые музыкальные впечатления!

Купить билет на концерт Павел Кашин

Март
6 марта пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1

