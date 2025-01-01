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Moscow Klezmer Band
Билеты от 1500₽
Киноафиша Moscow Klezmer Band

Moscow Klezmer Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Зажигательные ритмы от Moscow Klezmer Band

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие с ансамблем Moscow Klezmer Band. Этот талантливый коллектив исполняет яркую музыку, насыщенную духом еврейской, балканской и цыганской культур, а также русской винтажной традиции.

Музыка, которая заставляет танцевать

Вы сможете насладиться огненными ритмами цыганского баяна, мелодиями еврейского кларнета и скрипки, а также волшебным звучанием контрабаса. Южные балканские трубы и ритмичные барабаны создадут атмосферу, в которой невозможно устоять на месте. Это шоу не только для ушей, но и для ног!

Путешествие во времени

Винтажная атмосфера концерта перенесет вас в эпоху патефонной музыки, когда каждое звучание наполняло сердца людей радостью и надеждой. Погрузитесь в мир, где музыка стала языком общения, а танец — выражением души.

История ансамбля

Moscow Klezmer Band начинали свой творческий путь как свадебный и праздничный оркестр, но быстро завоевали популярность на музыкальных площадках. Они стали желанными артистами на фестивалях, таких как Дикая Мята, Музыка Мира, Terra Melodia, а также на Еврейском фестивале в Казани.

На телевидении и в кино

Музыканты ансамбля также успели засветиться на телевидении, выступая на каналах Первый и Россия 1. Они принимали участие в записи музыки и съемках популярного сериала Бедные Абрамовичи.

Не упустите возможность стать частью этого яркого и запоминающегося события. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1500 ₽

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