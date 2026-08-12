Стендап:Опытные комики с ТВ

Настоящий стендап, без лишних прикрас! На наших мероприятиях выступят опытные комики, привычные зрителям по таким проектам, как ТНТ, Medium Quality и Женский Стендап. Это уникальная возможность увидеть их выступления вживую, в уютной атмосфере, где шутки звучат на расстоянии вытянутой руки.
Наши вечера проходят в лучших клубах Москвы, среди которых:
На стендап-батлах уже успели выступить такие популярные комики, как:
Продолжительность выступления — 1 час 20 минут. Состав комиков может отличаться от представленного на фотографиях, и держится в секрете до начала мероприятия. Если планируете приходить большой компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.
Приходите и наслаждайтесь качественным юмором от профессионалов!