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Стендап:Опытные комики с ТВ
Билеты от 350₽
Киноафиша Стендап:Опытные комики с ТВ

Стендап:Опытные комики с ТВ

18+
Возраст 18+
Билеты от 350₽

О концерте

Стендап от любимых комиков

Настоящий стендап, без лишних прикрас! На наших мероприятиях выступят опытные комики, привычные зрителям по таким проектам, как ТНТ, Medium Quality и Женский Стендап. Это уникальная возможность увидеть их выступления вживую, в уютной атмосфере, где шутки звучат на расстоянии вытянутой руки.

Удобные площадки для стендапа

Наши вечера проходят в лучших клубах Москвы, среди которых:

  • Still StandUp
  • StandUp Cafe
  • StandUp Store Moscow
  • StandUp Brothers
  • Summer Punch
  • Ре:Зиденция
  • StandUp Club на Арбате

Звезды сцены

На стендап-батлах уже успели выступить такие популярные комики, как:

  • Макс Ко
  • Самвел Кафьян
  • Борис Зелигер
  • Виктория Македонская
  • Полина Газаль
  • Анна Семёнова
  • Нурлан Сабуров
  • Гурам Амарян
  • Динара Курбанова
  • Омар Алибутаев
  • Виктор Комаров
  • Карина Мейханаджян
  • Тимур Джанкёзов
  • Ярослава Тринадцатко
  • Никита Шевчук
  • Егор Свирский
  • Сергей Орлов

Что ожидать

Продолжительность выступления — 1 час 20 минут. Состав комиков может отличаться от представленного на фотографиях, и держится в секрете до начала мероприятия. Если планируете приходить большой компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Приходите и наслаждайтесь качественным юмором от профессионалов!

Купить билет на концерт Стендап:Опытные комики с ТВ

Помощь с билетами
Август
12 августа среда
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
13 августа четверг
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
14 августа пятница
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
15 августа суббота
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
18:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
16 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
17 августа понедельник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
18 августа вторник
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
19 августа среда
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
20 августа четверг
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21 августа пятница
18:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
22 августа суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
18:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
17:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 750 ₽
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 750 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
23 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
25 августа вторник
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
26 августа среда
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
27 августа четверг
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
28 августа пятница
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
29 августа суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
18:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
30 августа воскресенье
16:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 690 ₽
19:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 500 ₽
31 августа понедельник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 350 ₽

В ближайшие дни

Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка
6+
Фолк

Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка

8 октября в 19:00 Кремлевский дворец
от 500 ₽
Queentet Сергея Мазаева
18+
Классическая музыка

Queentet Сергея Мазаева

8 октября в 20:00 Petter
от 7500 ₽
RockSet / Roxette Tribute Band
18+
Рок Кавер

RockSet / Roxette Tribute Band

1 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
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