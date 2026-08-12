Стендап:Опытные комики с ТВ

Стендап от любимых комиков

Настоящий стендап, без лишних прикрас! На наших мероприятиях выступят опытные комики, привычные зрителям по таким проектам, как ТНТ, Medium Quality и Женский Стендап. Это уникальная возможность увидеть их выступления вживую, в уютной атмосфере, где шутки звучат на расстоянии вытянутой руки.

Удобные площадки для стендапа

Наши вечера проходят в лучших клубах Москвы, среди которых:

Still StandUp

StandUp Cafe

StandUp Store Moscow

StandUp Brothers

Summer Punch

Ре:Зиденция

StandUp Club на Арбате

Звезды сцены

На стендап-батлах уже успели выступить такие популярные комики, как:

Макс Ко

Самвел Кафьян

Борис Зелигер

Виктория Македонская

Полина Газаль

Анна Семёнова

Нурлан Сабуров

Гурам Амарян

Динара Курбанова

Омар Алибутаев

Виктор Комаров

Карина Мейханаджян

Тимур Джанкёзов

Ярослава Тринадцатко

Никита Шевчук

Егор Свирский

Сергей Орлов

Что ожидать

Продолжительность выступления — 1 час 20 минут. Состав комиков может отличаться от представленного на фотографиях, и держится в секрете до начала мероприятия. Если планируете приходить большой компанией, рекомендуем приобретать билеты на одно имя.

Приходите и наслаждайтесь качественным юмором от профессионалов!