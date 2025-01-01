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Морриконе. Рота
Киноафиша Морриконе. Рота

Морриконе. Рота

6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Магия музыки Морриконе и Роты»

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко представит концерт, посвященный выдающимся итальянским композиторам Эннио Морриконе и Нино Роте, чьи музыкальные партитуры навсегда остались в истории мирового кино. Их музыка, наполненная изысканностью, мелодичностью и глубиной, помогает раскрыть скрытые эмоции персонажей и обогатить атмосферу фильмов.

Программа
В программе концерта прозвучат знаменитые композиции Морриконе и Роты, написанные к культовым фильмам XX века, таким как «Однажды в Америке», «Профессионал», «Крестный отец-2», «Ромео и Джульетта», «Сладкая жизнь», «Миссия», «Восемь с половиной», «Амаркорд». Эти произведения, наполненные душевной теплотой и человечностью, до сих пор находят отклик у зрителей по всему миру.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота Морриконе. Рота

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