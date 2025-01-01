Морриконе. Рота

Концерт «Магия музыки Морриконе и Роты»

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко представит концерт, посвященный выдающимся итальянским композиторам Эннио Морриконе и Нино Роте, чьи музыкальные партитуры навсегда остались в истории мирового кино. Их музыка, наполненная изысканностью, мелодичностью и глубиной, помогает раскрыть скрытые эмоции персонажей и обогатить атмосферу фильмов.

Программа

В программе концерта прозвучат знаменитые композиции Морриконе и Роты, написанные к культовым фильмам XX века, таким как «Однажды в Америке», «Профессионал», «Крестный отец-2», «Ромео и Джульетта», «Сладкая жизнь», «Миссия», «Восемь с половиной», «Амаркорд». Эти произведения, наполненные душевной теплотой и человечностью, до сих пор находят отклик у зрителей по всему миру.