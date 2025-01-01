Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе

Концерт органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга, построенном в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Это место, расположенное на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, славится своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает его идеальной площадкой для музыкальных мероприятий.

Музыка для всех эпох

Орган, звучание которого привлекает внимание слушателей уже на протяжении веков, способен передавать богатство музыкальных традиций. Он идеально сочетает в себе нотки как средневековья, так и романтизма, классики и рок-хитов. В нашем концерте мы раскроем все грани этого мощного инструмента, исполняя как современные академические произведения, так и популярные рок-композиции.

Программа концерта

Сегодня вы сможете насладиться уникальными интерпретациями рок-хитов на органе. В программе:

Ария «Тореро»

Ария «Осколок льда»

Ария «Потерянный рай»

Ария «Небо тебя найдёт»

Ария «Штиль»

Eagles «Hotel California»

Scorpions «You and I»

Ария «Я свободен»

Ария «Без тебя»

The Beatles «Yesterday»

Deep Purple «Smoke On The Water»

Aerosmith «Crazy»

Ария «Беспечный ангел»

и многое другое!

Исполнитель и детали

На органе будет выступать Иван Мокшин, используя электронный орган Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться великолепием звучания в историческом месте!