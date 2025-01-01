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Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
Киноафиша Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе

Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга, построенном в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Это место, расположенное на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, славится своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает его идеальной площадкой для музыкальных мероприятий.

Музыка для всех эпох

Орган, звучание которого привлекает внимание слушателей уже на протяжении веков, способен передавать богатство музыкальных традиций. Он идеально сочетает в себе нотки как средневековья, так и романтизма, классики и рок-хитов. В нашем концерте мы раскроем все грани этого мощного инструмента, исполняя как современные академические произведения, так и популярные рок-композиции.

Программа концерта

Сегодня вы сможете насладиться уникальными интерпретациями рок-хитов на органе. В программе:

  • Ария «Тореро»
  • Ария «Осколок льда»
  • Ария «Потерянный рай»
  • Ария «Небо тебя найдёт»
  • Ария «Штиль»
  • Eagles «Hotel California»
  • Scorpions «You and I»
  • Ария «Я свободен»
  • Ария «Без тебя»
  • The Beatles «Yesterday»
  • Deep Purple «Smoke On The Water»
  • Aerosmith «Crazy»
  • Ария «Беспечный ангел»
  • и многое другое!

Исполнитель и детали

На органе будет выступать Иван Мокшин, используя электронный орган Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться великолепием звучания в историческом месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
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