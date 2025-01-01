Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном шедевре Санкт-Петербурга, построенном в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Это место, расположенное на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, славится своей удивительной акустикой и атмосферой, что делает его идеальной площадкой для музыкальных мероприятий.
Орган, звучание которого привлекает внимание слушателей уже на протяжении веков, способен передавать богатство музыкальных традиций. Он идеально сочетает в себе нотки как средневековья, так и романтизма, классики и рок-хитов. В нашем концерте мы раскроем все грани этого мощного инструмента, исполняя как современные академические произведения, так и популярные рок-композиции.
Сегодня вы сможете насладиться уникальными интерпретациями рок-хитов на органе. В программе:
На органе будет выступать Иван Мокшин, используя электронный орган Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет.
Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки и насладиться великолепием звучания в историческом месте!