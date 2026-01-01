Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Джан Сарач
Киноафиша Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Джан Сарач

Летний фестиваль Pianissimo. Сольный концерт Джан Сарач

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт пианиста Джан Сарача в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже состоится сольный концерт юного и талантливого пианиста Джан Сарача. Этот выдающийся музыкант родился в Стамбуле и начал играть на фортепиано в пять лет. В возрасте всего 14 лет он был принят в Мюнхенский университет музыки и театра по программе для особо одарённых детей.

Награды и достижения Джан Сарача

Не останавливаясь на достигнутом, Джан продолжил обучение в Высшей школе музыки имени Ференца Листа в Веймаре в 2025 году, под руководством профессора Михаила Лифитса. За свою карьеру он стал лауреатом множества международных конкурсов и получил признание в Европе как солист и камерный музыкант.

В 2023 году Джан Сарач стал самым молодым лауреатом премии Артуро Бенедетти Микеланджели на "Piano Academy Eppan" в Южном Тироле, Италия. Этот успех стал важным шагом на пути к его международной карьере. В 2025 году он также получил премию "Discovery Award" на Международной премии классической музыки (ICMA) и выступил с Дюссельдорфским симфоническим оркестром в "Tonhalle Düsseldorf".

Концерт будет интересен не только любителям классической музыки, но и тем, кто ценит искусство юных талантов. Не упустите возможность насладиться звучанием пианистической игры Джан Сарача в уникальной атмосфере Государственного Эрмитажа.

Июль
27 июля понедельник
19:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 5000 ₽

