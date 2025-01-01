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Морозко
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Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

0+
Режиссер Вячеслав Науменко
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка о справедливости и доброте

«Морозко» — это традиционная русская сказка о том, как добро всегда побеждает зло. В этой истории старик с дочкой Машенькой живут в мире, пока старик не женится на злой мачехе. Мачеха невзлюбила свою падчерицу и всячески старается её огорчить. Она находит все недостатки в Машеньке и наоборот, делает хорошее из того, что делает её родная дочь. Однако, однажды, злосчастная мачеха решает отправить Машеньку в лес на погибель, думая, что теперь она навсегда избавится от падчерицы.

Но вот встречает Машенька в лесу доброго Морозко — самого справедливого и мудрого персонажа. Морозко, видя её доброту, уважение к старшим и трудолюбие, решает помочь ей и награждает щедро. Вскоре злая мачеха, узнав о награде, решает отправить свою родную дочь в лес, чтобы та получила богатство. Но её коварный план не срабатывает: вместо желаемого она получает наказание от Морозко за свою жадность и злость.

Мораль сказки
Сказка учит тому, что доброта, честность и уважение к другим всегда вознаграждаются. Морозко, олицетворяющий справедливость, помогает тем, кто искренне стремится к добру, но наказывает тех, кто жаден и злой. Это важное послание для зрителей всех возрастов — даже самые тёмные силы не могут победить добрые намерения.
Музыкальная версия сказки «Морозко» превращает старую народную историю в захватывающее и поучительное представление с яркими персонажами, яркими декорациями и выразительной музыкой. Спектакль наполняет сердца зрителей светом и теплотой, напоминает, что доброта и честность — это лучшие качества, которые могут привести к счастью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽ 17:00 от 600 ₽

Фотографии

Морозко Морозко Морозко Морозко

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