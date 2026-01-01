Моральный Кодекс
Моральный Кодекс

Возраст 18+
Билеты от 12000₽

О концерте

Романтика рок-музыки в исполнении группы «Моральный кодекс»

В Музыкальном клубе «Magnus Locus» выступит рок-группа «Моральный кодекс», которая более 30 лет занимает прочное место среди популярных коллективов российской эстрады. Эта группа известна своими мелодичными и лирическими композициями, которые радуют поклонников рок-музыки и любителей истинной романтики.

Знаковые песни

В репертуаре «Морального кодекса» звучат такие хиты, как «Мне хорошо с тобою», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Больше чем любовь», «До свиданья, мама», «Я тебя люблю» и многие другие. Каждая из этих песен пронизана чувственными текстами и запоминающейся музыкой, что делает их идеальными для романтического вечера.

Не упустите возможность насладиться живым концертом группы, которая на протяжении десятилетий завоевывает сердца слушателей своей искренностью и талантом.

Ноябрь
Декабрь
30 ноября понедельник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 12000 ₽
1 декабря вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
от 12000 ₽

