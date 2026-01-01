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Джаз в кино: Мариам Мерабова
Билеты от 800₽
Киноафиша Джаз в кино: Мариам Мерабова

Джаз в кино: Мариам Мерабова

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Билеты от 800₽

О концерте

Мир джаза для маленьких зрителей с Мариам Мерабовой

Приглашаем вас и ваших детей в удивительный мир джазовой музыки! Исполнительница Мариам Мерабова вместе с музыкантами проекта Miraif представит программу, полную великих джазовых мелодий мирового кинематографа. Это уникальная возможность подарить вашим детям незабываемые впечатления и познакомить их с тем, как музыка может стать ключом к новым эмоциям.

Вечер обещает быть наполненным радостью, энергией и атмосферой игры. Каждая мелодия в программе — это не просто звуки, а настоящие персонажи, которые вовлекаются в увлекательные приключения. Джаз обеспечит маленьким зрителям волшебное сопровождение, позволяя им ощутить, что музыка может быть не только увлекательной, но и легкой для восприятия.

Мариам Мерабова, заслуженная артистка Российской Федерации, проведет вас по миру известнейших джазовых композиций, которые давно стали классикой. В этом концерте также примут участие знаменитые джазмены и талантливые дети, что добавит особый шарм выступлению.

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит 1 час 30 минут, проводиться оно будет без антракта.

Купить билет на концерт Джаз в кино: Мариам Мерабова

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Февраль
6 февраля суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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