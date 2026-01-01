Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моральный Кодекс
Киноафиша Моральный Кодекс

Моральный Кодекс

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт группы «Моральный Кодекс» в МТС Live Холл Воронеж

Воронеж готовится встретить концерт группы «Моральный Кодекс», чье уникальное звучание сочетает в себе элементы рока и поп-музыки. На сцене коллектив, возглавляемый харизматичным Сергеем Мазаевым, представит как свои хиты, так и новые композиции. Это событие обязательно понравится поклонникам энергичной музыки и ярких выступлений.

Стиль и атмосфера

Группа известна своим сдержанным и стильным блюз-роком, который лучше всего воспринимается в уютной атмосфере. Предпочитая слушать музыку в комфортной обстановке, зрители могут насладиться мелодиями, сидя на атласных диванах или покачиваясь в волшебной дымке ночного клуба. Мазаев, обладая глубоким и успокаивающим голосом, мастерски передает сентиментальные истории через свои песни.

Музыкальные эксперименты

Не обойдется и без экспериментов. Последние треки группы включают шумный рок-композицию «Зима» и неожиданный номер в жанре мрачного синтипопа под названием «Фотоны». Эти новинки обещают внести свежие нотки в концертную программу и удивить зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Вас ждет вечер, полный эмоций и ярких впечатлений.

Купить билет на концерт Моральный Кодекс

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Akstar
12+
Живая музыка
Akstar
4 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1800 ₽
Чайф
6+
Русский рок
Чайф
26 июля в 20:00 Зеленый театр
от 3000 ₽
Леонид Кулаков. Весенний тур
18+
Юмор
Леонид Кулаков. Весенний тур
27 марта в 22:00 Воронежский стендап-клуб
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше