Концерт классической музыки «Белые ночи»
Киноафиша Концерт классической музыки «Белые ночи»

Концерт классической музыки «Белые ночи»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт классической музыки в музее-квартире Римского-Корсакова

Творческий центр «Арт-паркИНГ» приглашает вас на уникальный концерт классической музыки, который состоится в музее-квартире выдающегося композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. На сцене выступит пианист Александр Рыбин, профессор кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Программа концерта

В исполнении Александра Рыбина прозвучат произведения венских классиков и романтиков. В программу включены:

  • Рондо ля минор KV 511 В. А. Моцарта
  • Соната № 17 Бетховена «с речитативами», известная также как «Буря»
  • Элегантные пьесы Шопена
  • Миниатюры Шуберта

Концерт разделен на два отделения, продолжительностью по 40 минут каждое. Это создаст идеальные условия для глубокой интерпретации и восприятия музыки.

Историческая атмосфера

Место проведения концерта придаёт ему особую ценность. Музей-квартира Римского-Корсакова, сохранивший обстановку эпо́хи композитора, наполнен духом исторических музыкальных вечеров. Камерный зал с уникальной акустикой позволит ощутить атмосферу того времени и прикоснуться к творческой лаборатории одного из величайших композиторов.

Об исполнителе

Александр Рыбин — лауреат международных конкурсов, отличающийся вниманием к деталям и чувством стилистики. Его интерпретации всегда запоминаются слушателям, открывая новые грани знакомых произведений.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в идеальной обстановке!

Май
30 мая суббота
19:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
22 мая в 19:30 Руки вверх!
от 2100 ₽
Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу
0+
Джаз
Фрэнк Синатра при свечах во дворце. Концерт с экскурсией по дворцу
12 апреля в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2400 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
22 марта в 17:00 Police Station
от 800 ₽
