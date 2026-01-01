Концерт классической музыки «Белые ночи»

Творческий центр «Арт-паркИНГ» приглашает вас на уникальный концерт классической музыки, который состоится в музее-квартире выдающегося композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. На сцене выступит пианист Александр Рыбин, профессор кафедры специального фортепиано Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки.
В исполнении Александра Рыбина прозвучат произведения венских классиков и романтиков. В программу включены:
Концерт разделен на два отделения, продолжительностью по 40 минут каждое. Это создаст идеальные условия для глубокой интерпретации и восприятия музыки.
Место проведения концерта придаёт ему особую ценность. Музей-квартира Римского-Корсакова, сохранивший обстановку эпо́хи композитора, наполнен духом исторических музыкальных вечеров. Камерный зал с уникальной акустикой позволит ощутить атмосферу того времени и прикоснуться к творческой лаборатории одного из величайших композиторов.
Александр Рыбин — лауреат международных конкурсов, отличающийся вниманием к деталям и чувством стилистики. Его интерпретации всегда запоминаются слушателям, открывая новые грани знакомых произведений.
