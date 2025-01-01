Меню
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при свечах
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при свечах

Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемое музыкальное путешествие в мир «Notre Dame de Paris»

Команда IMAYC предлагает вам уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — сокращение для ценителей музыки и архитектуры. Этот памятник псевдороманского стиля, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь обладает удивительной акустикой и атмосферой, что сделает ваше музыкальное восприятие поистине волшебным. В мир французской романтики и готической драмы вас перенесет потрясающий музыкальный спектакль, в котором лучшие песни мюзикла «Notre Dame de Paris» будут исполнены оперными певцами в сопровождении ансамбля инструментов.

Музыка, которая захватывает

Звуки скрипки и виолончели, переплетаясь с мощными аккордами органа, создадут уникальную палитру чувств. Вокалисты не только радуют великолепными голосами, но и передают страсть и драматизм музыки своим актерским мастерством.

Исполнение на языке оригинала даст возможность глубже почувствовать красоту французской речи. Вы сможете заново услышать историю ненависти, любви и предательства, запечатленную в бессмертном романе Виктора Гюго, у стен Собора Парижской Богоматери.

Известные мелодии

Известные мелодии композитора Риккардо Коччанте, такие как Belle, Danse mon Esmeralda и Le temps des cathédrales, станут символами основных перипетий сюжета и оставят незабываемое музыкальное послевкусие.

Это концерт не просто музыкальное представление — это настоящее путешествие во времени и пространстве, в котором любовь и ненависть, добро и зло переплетаются в сложный клубок человеческих страстей. Здесь вас ждет катарсис и возможность пережить с героями их эмоции, триумфы и поражения.

Погружение в атмосферу Парижа

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и окунуться в мир «Notre Dame de Paris» в атмосфере таинственности и величия старинного собора. Позвольте музыке и голосам перенести вас в самое сердце Парижа эпохи Возрождения.

Исполнители и роли

  • Сергей Чепурко (солист Петербург-концерт) — Квазимодо (бас)
  • Дарья Тюлягина — Эсмеральда (меццо-сопрано)
  • Евгения Капитонова — Флёр де Лис (сопрано)
  • Эвелина Прокопенко — вокал
  • Кристина Асташкина — скрипка (Фебус, Гренгуар)
  • Екатерина Филимонова — виолончель
  • Иван Мокшин — орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе при свечах

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
20:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
27 декабря суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
2 января пятница
19:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
27 января вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

