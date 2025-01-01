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Монте-Кристо
Билеты от 1000₽
Киноафиша Монте-Кристо

Спектакль Монте-Кристо

Роман Дюма превратил в либретто Юлий Ким
Постановка
Московский театр оперетты 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Оригинальный российский мюзикл

«Монте-Кристо» — это первый полностью оригинальный российский мюзикл, созданный на основе знаменитого произведения Александра Дюма. С момента своей премьеры он стал настоящим мюзикловым хитом, завоевывая сердца зрителей и получая престижные театральные награды как в России, так и за рубежом. Впечатляющая популярность мюзикла подтверждается более чем 800 спектаклями, сыгранными на отечественных и международных сценах.

Технические инновации и зрелищность

Современное техническое оснащение и использование новейшего звукового и светового оборудования ставят «Монте-Кристо» наравне с крупнейшими мировыми театральными постановками. Спектакль превращает сценическое пространство в разнообразные локации, такие как роскошный бальный зал, таинственный замок Иф и паруса флотилии контрабандистов. Яркие декорации и костюмы, современные акробатические трюки и спецэффекты создают эффект погружения в захватывающее действие, наполненное как исторической глубиной, так и энергией современности.

Музыкальная атмосфера

Музыкальное оформление спектакля — это настоящий шедевр, который помогает зрителю погрузиться в атмосферу романтической эпохи, одновременно напоминая о современности благодаря своей невероятной динамике и силе. Звезды жанра — это те, кто воплощают великие трагедии и страсти на сцене, соединяя глубокий смысл с мощной музыкальной энергией.

В главных ролях

В мюзикле задействованы известные артисты: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин, Александр Казьмин, Ярослав Баярунас, Антон Дёров и другие, чьи яркие исполнения придают спектаклю эмоциональную насыщенность и драйв.

Режиссер
Алина Чевик
В ролях
Игорь Балалаев
Дмитрий Ермак
Валерия Ланская
Ольга Беляева
Максим Новиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1000 ₽
1 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1000 ₽
2 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1000 ₽
3 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 1000 ₽
4 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1100 ₽
5 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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