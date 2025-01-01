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Роковое путешествие
Билеты от 3000₽
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Спектакль Роковое путешествие

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

«Роковое Путешествие» — иммерсивный спектакль по мотивам Агаты Кристи

Приготовьтесь к незабываемому театральному опыту на палубе роскошного парохода, где каждый момент наполнен таинственностью и напряжением. Спектакль «Роковое Путешествие» перенесёт вас в мир, где бриллианты сверкают, как зрачки древних богов, а шёпот волн хранит больше тайн, чем свитки фараонов.

Сюжет и атмосфера

Здесь, среди позолоченных иллюзий «старого света», каждый пассажир становится и жертвой, и подозреваемым. Вы не просто зритель — вы пассажир этого рейса. Вместе с актёрами вы пройдёте сквозь лабиринт человеческих страстей, где любовь граничит с ненавистью, а правда притворяется ложью.

Декорации и концепция

Минималистичные декорации превращают корабль в шахматную доску, где геометрия слов заменяет кинжалы, а тени пирамид становятся немыми свидетелями преступления. Формально это спектакль, но по сути — изысканный коктейль из психологии, детектива и египетского мифа.

Загадка убийства

Сможете ли вы разглядеть убийцу раньше, чем Нил унесёт последнюю улику? «Роковое Путешествие» — это камерный сторителлинг с элементами иммерсивного театра, который заставит вас погрузиться в самую суть происходящего.

Полное погружение

Место действия — настоящий корабль, что добавляет уникальности и атмосферности спектаклю. Для полного погружения в атмосферу 1930-х годов мы рекомендуем взять с собой лёгкий шарф и бокал любимого напитка.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 4000 ₽
6 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 4000 ₽
20 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽
26 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽
11 сентября
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽
18 сентября
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽
25 сентября
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:50 от 3000 ₽

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