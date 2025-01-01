«Роковое Путешествие» — иммерсивный спектакль по мотивам Агаты Кристи

Приготовьтесь к незабываемому театральному опыту на палубе роскошного парохода, где каждый момент наполнен таинственностью и напряжением. Спектакль «Роковое Путешествие» перенесёт вас в мир, где бриллианты сверкают, как зрачки древних богов, а шёпот волн хранит больше тайн, чем свитки фараонов.

Сюжет и атмосфера

Здесь, среди позолоченных иллюзий «старого света», каждый пассажир становится и жертвой, и подозреваемым. Вы не просто зритель — вы пассажир этого рейса. Вместе с актёрами вы пройдёте сквозь лабиринт человеческих страстей, где любовь граничит с ненавистью, а правда притворяется ложью.

Декорации и концепция

Минималистичные декорации превращают корабль в шахматную доску, где геометрия слов заменяет кинжалы, а тени пирамид становятся немыми свидетелями преступления. Формально это спектакль, но по сути — изысканный коктейль из психологии, детектива и египетского мифа.

Загадка убийства

Сможете ли вы разглядеть убийцу раньше, чем Нил унесёт последнюю улику? «Роковое Путешествие» — это камерный сторителлинг с элементами иммерсивного театра, который заставит вас погрузиться в самую суть происходящего.

Полное погружение

Место действия — настоящий корабль, что добавляет уникальности и атмосферности спектаклю. Для полного погружения в атмосферу 1930-х годов мы рекомендуем взять с собой лёгкий шарф и бокал любимого напитка.