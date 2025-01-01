Спектакль Извините, можно выйти?

Школьный хоррор с куклами и масками

Представляем вашему вниманию спектакль для подростков и о подростках, который погружает зрителей в мир страхов и трудностей, связанных с построением отношений с ровесниками и взрослыми. Постановка создана на основе реальных школьных историй, собранных во время творческой лаборатории «Накипело». Проект реализован при поддержке гранта ООГО «Российский фонд культуры».

«Хочется, чтобы кто-то объяснил, что ты не один в этом мире» (Из монологов лаборатории «Накипело»)

Создание спектакля

Драматург Лара Бессмертная и режиссёр Марсель Смердов провели в Театре кукол Образцова лабораторию для подростков, собрав их истории и переработав их в пьесу. Главная задача спектакля — помочь подросткам справляться с собственными страхами, возникающими в школьной среде. Как отмечает режиссер Марсель Смердов: «Подростковый возраст — самый сложный и важный в становлении человека. Мало того, что у подростков физиологические процессы, так еще начинаются все эти проблемы с общением в школе, с родителями, сверстниками, взрослыми. Как-то в этом хочется помочь им справиться».

Сюжет спектакля

Главный герой спектакля — мальчик по имени Лёня, который вынужденно переходит в новую школу, где, как ему кажется, кишат монстры. Чтобы доказать родителям, что эта школа не так проста, как кажется, Лёня начинает вести дневник, описывая каждодневные ситуации. Все истории из его дневника — страшные, грустные, смешные, но главное — это истории подростков.

В ходе спектакля Лёне предстоит не только справиться с буллингом и не стать монстром, но и спасти школу и своих одноклассников. По мнению режиссера, мир монстров и страхов школьника Лёни настолько фантастичен, что воплотить его в драматическом театре крайне сложно. «Театр кукол — это про другой мир, про то, что случается не здесь. Это и есть основной художественный прием спектакля: параллельный мир, страшные фантазии Лёньки, все эти монстры — это куклы и маски. Что будет с героем — станет ли он сам монстром или сумеет открыть глаза и увидеть людей — спектакль об этом», — добавляет Смердов.

Приглашаем на просмотр!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который затрагивает важные темы и способен вызвать глубокие размышления. Мы ждем вас в Театре кукол Образцова!