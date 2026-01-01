Концерт группы Монолиза в КЦ «Сердце»

В культурном центре «Сердце» выступит группа Монолиза, известная своей чувственной эстетикой, ироничным повествованием и мощным рок-драйвом. Артисты не раз участвовали в крупных музыкальных фестивалях, таких как Нашествие, Окна Открой и Воздух.

На счету группы множество концертов не только в различных регионах России, но и за ее пределами. За 18 лет существования Монолиза выпустила пять номерных альбомов, а также записала дуэты с такими известными исполнителями, как Владимир Шахрин из группы Чайф и Светлана Сурганова. Их совместные работы занимали высокие позиции в хит-парадах радиостанций.

Песни, написанные Елизаветой Костягиной, входят в репертуар Сургановой и Оркестра, включая такие композиции как Далеко и Время познаний.

Этот концерт привлечет поклонников качественного рока и тех, кто ценит ироничное, но глубокое повествование в музыке.