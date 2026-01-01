Концерт группы «сегодняночью» в клубе «Jagger»

Фронтмен коллектива Никита Козлов утверждает, что их британский стиль был выдуман рекорд-лейбом, оспаривать этот миф он не собирается. Группа придерживается философии честного рассказывания и наблюдения, стремления к счастью и поиска красоты. В этом году «сегодняночью» отмечает 25 лет со дня своего основания.

Фраза «Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» из дебютного альбома напоминает о непринужденном вечере с бокалом красного вина. Это вызывает ностальгию по эре MTV, высокобюджетным клипам и ловким продюсерам.

Философия и творчество

Философию группы можно описать в три основных правила: быть честным в рассказах и наблюдениях, стремиться к счастью и всегда искать красоту. Никита считает, что творчество — это увлекательная игра, а слишком серьезный подход противоречит самой сути рок-н-ролла. Группа отвергает рутину и алчные намерения, оставаясь верной своим гедонистическим ценностям.

Планы на будущее

В этом концертном сезоне группа готовится удивлять своих поклонников, исполняя лучшие хиты со всех альбомов — от «кофе и сигареты» до «иррационального бадминтона». Стоит помнить, что в Петербурге всегда существовала особая свобода, и «сегодняночью» всегда играет по своим правилам. Приходите на концерт и будьте готовы к настоящему рок-опыту!