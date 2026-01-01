Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
СЕГОДНЯНОЧЬЮ
Киноафиша СЕГОДНЯНОЧЬЮ

СЕГОДНЯНОЧЬЮ

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «сегодняночью» в клубе «Jagger»

Фронтмен коллектива Никита Козлов утверждает, что их британский стиль был выдуман рекорд-лейбом, оспаривать этот миф он не собирается. Группа придерживается философии честного рассказывания и наблюдения, стремления к счастью и поиска красоты. В этом году «сегодняночью» отмечает 25 лет со дня своего основания.

Фраза «Мы будем осторожны с тобой сегодня ночью» из дебютного альбома напоминает о непринужденном вечере с бокалом красного вина. Это вызывает ностальгию по эре MTV, высокобюджетным клипам и ловким продюсерам.

Философия и творчество

Философию группы можно описать в три основных правила: быть честным в рассказах и наблюдениях, стремиться к счастью и всегда искать красоту. Никита считает, что творчество — это увлекательная игра, а слишком серьезный подход противоречит самой сути рок-н-ролла. Группа отвергает рутину и алчные намерения, оставаясь верной своим гедонистическим ценностям.

Планы на будущее

В этом концертном сезоне группа готовится удивлять своих поклонников, исполняя лучшие хиты со всех альбомов — от «кофе и сигареты» до «иррационального бадминтона». Стоит помнить, что в Петербурге всегда существовала особая свобода, и «сегодняночью» всегда играет по своим правилам. Приходите на концерт и будьте готовы к настоящему рок-опыту!

Купить билет на концерт СЕГОДНЯНОЧЬЮ

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
3 июня среда
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Metallica Tribute Show
16+
Рок

Metallica Tribute Show

4 июня в 20:00 Jagger
от 800 ₽
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
6+
Неоклассика

Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe

8 ноября в 19:00 Ледовый дворец
от 2500 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Живая музыка

Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

16 июня в 19:30 Яани Кирик
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше