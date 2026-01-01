Хорошие песни

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О концерте

Концерт на золотых страницах советской эстрады

Станьте свидетелями яркого концерта известных петербургских исполнителей и Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. В программе прозвучат любимые миллионами композиции таких мастеров, как Андрей Петров, Александр Зацепин, Виктор Лебедев и Александр Колкер. Каждое произведение — это мелодия, проверенная временем и серцами слушателей.

Солисты, которые покорят ваше сердце

На сцене будут выступать:

  • Анна Малышева — победительница престижного конкурса «Новая волна» в Юрмале и финалистка телевизионного проекта «Главная сцена» на канале «Россия-1». Она обладает голосом поразительной красоты, способным тронуть самые тонкие струны души.
  • Денис Яковлев — яркий представитель петербургской вокальной школы и финалист шоу «Живой звук» на телеканале «Россия-1». Его самобытное исполнение неизменно покоряет своей искренностью и мастерством.

Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

Уникальный коллектив, сохранивший лучшие традиции русской народной музыки, исполнит музыку под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Калинина.

Программа концерта

В программе ожидаются произведения:

  • А. Петров
  • А. Зацепин
  • В. Лебедев
  • А. Колкер

Не упустите возможность насладиться концертным вечером, который отвлечет вас от повседневных забот и подарит заряд положительных эмоций!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 400 ₽

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