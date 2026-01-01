Хорошие песни

Станьте свидетелями яркого концерта известных петербургских исполнителей и Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. В программе прозвучат любимые миллионами композиции таких мастеров, как Андрей Петров, Александр Зацепин, Виктор Лебедев и Александр Колкер. Каждое произведение — это мелодия, проверенная временем и серцами слушателей.
На сцене будут выступать:
Уникальный коллектив, сохранивший лучшие традиции русской народной музыки, исполнит музыку под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Калинина.
В программе ожидаются произведения:
Не упустите возможность насладиться концертным вечером, который отвлечет вас от повседневных забот и подарит заряд положительных эмоций!