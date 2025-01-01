Концерт Mona: Звезда российской музыки

Не упустите уникальную возможность посетить концерт Mona — самой популярной исполнительницы в России по версии Яндекс Музыка! С более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей, она завоевала сердца поклонников по всей стране.

Награды и достижения

Mona была удостоена награды «Прорыв года» на престижной премии ЖАРА Music Awards. Этот успех стал ярким подтверждением ее таланта и популярности на российской музыкальной сцене.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут насладиться не только хитами исполнителя, но и новыми композициями, которые еще не были представлены широкой публике. Атмосфера вечера обещает быть незабываемой, а выступление Mona — ярким и эмоциональным.