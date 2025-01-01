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Mona
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Mona

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Mona: Звезда российской музыки

Не упустите уникальную возможность посетить концерт Mona — самой популярной исполнительницы в России по версии Яндекс Музыка! С более чем 8 миллионами ежемесячных слушателей, она завоевала сердца поклонников по всей стране.

Награды и достижения

Mona была удостоена награды «Прорыв года» на престижной премии ЖАРА Music Awards. Этот успех стал ярким подтверждением ее таланта и популярности на российской музыкальной сцене.

Что ожидать от концерта

На концерте зрители смогут насладиться не только хитами исполнителя, но и новыми композициями, которые еще не были представлены широкой публике. Атмосфера вечера обещает быть незабываемой, а выступление Mona — ярким и эмоциональным.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 2000 ₽
Пермь, 13 ноября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
20:00 от 2000 ₽
Самара, 19 ноября
Метелица-С Самара, Революционная, 146
20:00 от 2000 ₽
Уфа, 20 ноября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
20:00 от 2000 ₽
Челябинск, 21 ноября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
20:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 4 декабря
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2000 ₽
Казань, 5 декабря
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
20:00 от 2500 ₽

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