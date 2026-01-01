Оповещения от Киноафиши
Алекс Лим с концертом в Гранд Холле Сибирь

В Гранд Холле Сибирь зрителей ждет яркий концерт артиста Алекса Лима, известного своими вирусными каверами на разных языках. В программе — авторские песни и полюбившиеся хиты, такие как «Сказка в моей жизни», «Когда мужчина влюблен», «Белый лебедь» и «Confessa». Лим представит свои новые композиции, включая треки из первого EP-альбома, который вышел в июне.

О талантливом исполнителе

Алекс Лим — казахстанец с корейскими корнями, уверенно покоряющий музыкальные вершины. Его исполнение известных песен стало настоящей визитной карточкой, завоевав сердца слушателей и более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях всего за полгода. Серьезный всплеск популярности Лим испытал после выступления на шоу у Андрея Малахова, где он удивил публику исполнением хита «Сибирские морозы».

Новые работы и достижения

Среди сольных работ Алекса — такие трогательные композиции, как «Обними меня», «Мой рай» и «Люди». В августе 2025 года он одержал победу в международном конкурсе «Новая волна» в Казани, став первым представителем Казахстана, завоевавшим главный трофей. Его уникальный тембр и чувственное исполнение покорили жюри и зрителей.

Последние релизы и планы

Осенью Алекс удивил поклонников новым треком «Вокзал», написанным композитором Игорем Яковлевичем Крутым. Это проникновенная композиция о любви и расставании уже успела вызвать живой отклик у слушателей. Совсем недавно они представили совместную работу — песню «Отпусти меня», выполненную в эмоциональной манере. Официальный релиз произошёл в конце ноября, и композиция доступна на всех популярных музыкальных платформах.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением Алекса Лима и его незабываемыми хитами на концерте в Гранд Холле Сибирь!

Апрель
27 апреля понедельник
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 3200 ₽
29 апреля среда
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽

