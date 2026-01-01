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Молодые голоса Большого театра
Билеты от 600₽
Киноафиша Молодые голоса Большого театра

Молодые голоса Большого театра

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Концерт «Молодые голоса Большого театра» в Доме ученых

В Центральном доме ученых пройдет уникальный концерт с участием молодых солистов Большого театра. В программе — произведения русской и зарубежной классики, арии из опер и оперетт, дуэты, романсы и песни советских композиторов. На сцене выступят:

  • Анастасия Сорокина (сопрано)
  • Артем Попов (тенор)
  • Василий Соколов (баритон)
  • Николай Казанский (бас)

Партию фортепиано исполняет лауреат международных конкурсов Альбина Березина. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей вокального искусства и поклонников классической музыки!

Наследие Большого театра

Большой театр — это эталон высокого вокального и сценического мастерства, который на протяжении многих лет обогащал отечественную культуру уникальными исполнителями. В его истории множество знаменитых имен, таких как Шаляпин, Собинов, Нежданова и многих других. Эти великие артисты оставили нам наследие, которое продолжают передавать молодые таланты театра.

Чего ожидать от концерта

В программе концерта звучат вокальные сочинения великих композиторов: Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Глинки, Верди, Пуччини и других. Зрители насладятся ариями из опер, романами и народными песнями в живом исполнении.

Детали концерта

Ведущим концерта станет Михаил Исмиханов. Также в день мероприятия будут открыты исторические помещения дворца генерал-губернатора и обер-полицмейстера Москвы Николая Петровича Архарова. Для зрителей будут доступны ресторан и буфет.

Не упустите возможность стать частью этого события и насладиться мастерством истинных талантов из Большого театра!

Купить билет на концерт Молодые голоса Большого театра

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
24 октября суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽
21 ноября суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽
26 декабря суббота
17:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽

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