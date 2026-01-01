Антон Макарский и оркестр им. Н. Некрасова

Концерт Антона Макарского и Академического оркестра имени Н.Н. Некрасова в Москве

Популярный актер театра и кино Антон Макарский, завоевавший любовь зрителей после звездных ролей в сериале «Бедная Настя» и мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», вновь предстанет в амплуа романтического героя. На этот раз он выступит в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.Н. Некрасова.

Концерт станет уникальным событием благодаря сочетанию вокала Макарского и звучанию оркестра. В программе прозвучат популярные песни, среди которых «Время для звезд», «Прощальная» К. Арсенева, «Небо» Р. Кармакова, «Он и она» М. Насырова, а также «Инок» и «Наши на луне» В. и А. Макарских.

Идея создать совместную программу с оркестром возникла у Антона Макарского после того, как он неожиданно попал на репетицию этого легендарного коллектива. Очарованный их выразительным звучанием, артист решил объединить свои силы с музыкантами.

Певческий дар Антона Макарского уже давно покорил многомиллионную российскую аудиторию. Его исполнение знаменитой мелодии «Belle» на русском языке стало настоящим хитом. Также популярностью пользуется музыкально-поэтический проект «Живой концерт», который он реализовал вместе с женой, талантливой певицей Викторией Макарской. Это не просто концерт, а интерактивное действо, в котором зрители становятся полноправными участниками. Артист отмечает: «Мне важно видеть глаза зрителей, чувствовать их эмоции, энергию, разговаривать с ними». В этот вечер в зале царит теплая, живая атмосфера, и зрители могут рассчитывать на новые грани таланта Макарского.

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