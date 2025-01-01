Концерт группы «Город 312» в московском баре Petter

Группа «Город 312» привезет в «PETTER BAR» новую программу, которая порадует всех поклонников их творчества. Как и любой мегаполис, «Город 312» растет и развивается, сохраняя при этом свои традиции и основы.

Долгожданный концерт станет первым за много лет и пройдет на сцене PETTER. Зрители смогут насладиться как новыми песнями, звучащими на радио и музыкальных каналах, так и любимыми хитами, на которых выросло целое поколение. Это идеальная возможность для тех, кто соскучился по живому исполнению.

Новые и старые хиты

В феврале 2025 года исполнится год, как в группу пришла Диана Макарова, временно заменяющая Аю, которая проходит лечение от последствий коронавируса. Диану тепло встретили поклонники, оценив ее исполнение таких сложных песен, как «Обернись», «Останусь» и «Вне зоны доступа».

Ая продолжает участвовать в делах группы, принимая участие в репетициях и записях, что помогает Диане держать высокую планку исполнения. Музыка группы объединяет разные поколения — от тех, кто впервые узнал о «Город 312» благодаря фильму «Ночной дозор», до тех, кто уже приводит своих детей на концерты, чтобы показать пример качественной музыки.

Интересные факты о группе

Группа «Город 312» начала свой творческий путь в 2001 году. Название «312» — это код города Бишкека, откуда родом участники группы, которых называют «горожане». Они сами пишут свои песни, которые становятся настоящими хитами.

Киноиндустрия неоднократно обращалась к творчеству группы: их песни звучат в таких фильмах, как «Дневной дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение» и «Чужой против хищника. Реквием».

Группа неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон», «Песня года», «Премия МузТВ», «MTV Russian Music Awards», а также получила кинонаграды MTV.