Uma2rman. Summer Sound х билайн
12+
О концерте

Группа Uma2rman: Летние концерты на фестивале Summer Sound х билайн

Группа Uma2rman, отмечающая свое 22-летие, вновь готовит музыкальные сюрпризы. В этом году они порадовали поклонников масштабными сольными концертами и выпуском трибьют-альбома. Завершением апреля стал грандиозный концерт, собравший 10 000 зрителей на стадионе ВТБ Арена в Москве.

Музыканты известны своими ироничными и лиричными песнями, которые вдохновляют и согревают. Их творчество объединяет людей разных возрастов и профессий. Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящая атмосфера дружбы и единения, благодаря которой зрители снова и снова стремятся на их выступления.

График концертов

Летовичи представят свои лучшие хиты на открытых площадках в трех городах:

  • Москва — Дизайн-завод, 22 июля
  • Нижний Новгород — Ракушка, 29 июля
  • Санкт-Петербург — 10/12 Мануфактура, 5 августа

Не упустите возможность стать частью этих незабываемых вечеров с Uma2rman. Каждое выступление обещает быть ярким и запоминающимся, так что готовьтесь к музыкальному празднику!

Июль
22 июля среда
19:30
Дизайн завод «Флакон» Москва, Б.Новодмитровская, 36
от 3000 ₽
29 июля среда
19:30
Сцена «Ракушка» Нижний Новгород, Александровский сад
от 3000 ₽
5 августа среда
19:30
Мануфактура 10/12 Санкт-Петербург, Красного Текстильщика, 10–12, литера У
от 3000 ₽

