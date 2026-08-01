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Моцарт. Консорт Gamajun
Киноафиша Моцарт. Консорт Gamajun

Моцарт. Консорт Gamajun

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт консорта Gamajun на Новой сцене Александринского театра

Представляем вашему вниманию оркестровый концерт консорта Gamajun, посвященный 270-летию Вольфганга Амадея Моцарта. В программе концерта вы сможете услышать 25-ю симфонию Моцарта, а также произведения современных композиторов XX века, таких как Стив Райх, Джон Кейдж, Хенрик Гурецкий и Арво Пярт.

Чудо музыки

Концерт «Моцарт» предлагает уникальный путь к пониманию музыкального гения. Каждое произведение, прозвучавшее на концерте, освещает разные грани мира Моцарта: его темы, интонации и образы, а также логику музыкального мышления.

Соперничество классики и современности

Зрителям предоставляется возможность на мгновение представить, что все эти сочинения написаны Моцартом. Но это не просто рациональная попытка разложить гений на составляющие — это стремление обрести новое восприятие его музыки, обходя привычные стереотипы.

Контуры музыкального чуда

Концерт обводит тени музыкального бюста Моцарта, создавая пространство для сущности настоящего чуда. Это возможность ощутить неуловимое и подлинное в его творчестве, восстанавливая чувство свободы и непредсказуемости музыки.

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В других городах
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