Спектакль Богема

Опера Джакомо Пуччини «Богема» в «Геликон-опере»

«Богема» — это опера в четырёх актах, созданная на основе либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по произведению Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Творчество Дж. Пуччини уже давно занимает значительное место в репертуаре «Геликон-оперы», где зрители могут насладиться такими шедеврами, как «Турандот» и «Тоска». В сентябре 2022 года к этим выдающимся спектаклям добавилась и «Богема».

Тема и актуальность

«Богема» — мечта любого оперного человека. Эта опера о творческих людях, и её музыкальные средства остаются актуальными и по сей день. Не случайно «Богема» признана одной из вершин веризма: жизнь проникает в музыку, а герои оперы легко узнаваемы среди знакомых и друзей. В этом и заключается прелесть «Богемы» — она всегда современна. Пуччини был не только гениальным композитором, но и искусным режиссёром своей музыки, которая настолько театральна, что каждый, берущийся за её постановку, оказывается под крылом автора.

История «Богемы» в России

Опера «Богема» имеет солидный стаж в России и множество постановок как в столичных театрах, так и в регионах. Однако самым ярким событием в её истории стала премьера в Оперной студии под руководством Константина Станиславского в 1927 году, где молодые артисты разыгрывали действие в современном Париже.

Новая постановка в «Геликон-опере»

В «Геликон-опере» постановку «Богемы» подготовила творческая молодежь, отобранная через конкурс, объявленный весной 2022 года. Из более чем ста заявок были выбраны восемь участников, среди которых финалисты Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера» и Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Музыкальным руководителем стал Филипп Селиванов — лауреат Первой премии Первого Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова, один из самых молодых дирижеров России. В спектакле участвуют молодые звезды «Геликон-оперы», уже завоевавшие признание зрителей, а также выпускники и участники Молодежной программы оперных артистов театра.

Вечные темы любви и дружбы

Сегодня, когда обычные человеческие радости — дружеское общение, объятия и встречи — оказались под угрозой исчезновения, любовь и дружба остаются вне времени. Эти чувства становятся тем стержнем, который помогает человечеству преодолевать трудности. Музыка Пуччини также вне времени и пространства, и «Богема» никого не оставляет равнодушным, заставляя задуматься о важнейших ценностях — о любви и достоинстве человека.