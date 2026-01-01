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Михаил Лидский. Шедевры Франца Шуберта
Билеты от 700₽
Киноафиша Михаил Лидский. Шедевры Франца Шуберта

Михаил Лидский. Шедевры Франца Шуберта

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыка Шуберта в исполнении Михаила Лидского

Эмоциональность и искренность исполнения, блеск и яркость звуковых красок, а также безупречный пианизм Михаила Лидского подарят слушателям шанс заново открыть для себя музыку первого великого композитора-романтика Франца Шуберта. В программе прозвучат пьесы в жанре миниатюры, где проявляется неиссякаемый мелодический дар композитора.

Разнообразие эмоций

Фортепианные пьесы Шуберта запечатлели целую гамму настроений: от безмятежной лирики до бурных драматических порывов. Его музыка отражает почти детскую радость жизни, жажду странствий, тоску по идеалу, отчаяние и холод одиночества.

Центральное произведение

Центральное место в программе занимает Соната № 18, которая покоряет непосредственной красотой песенных тем и гармонических находок. Эта соната — яркий пример творческого гения Шуберта.

Михаил Лидский — мастер своего дела

Михаила Лидского называют «одним из самых оригинальных пианистов современной России». Его стиль и почерк выделяют его среди коллег. Критика отмечает, что он является «мастером оригинальных интерпретаций» и «исключительно тонким, всегда изумляющим мастером фортепиано». В сочетании с неординарным интеллектом, это обещает зрителям провести вечер в прекрасных мгновениях музыки.

Продолжительность мероприятия

Мероприятие включает два отделения по 45 минут, что позволит максимально насладиться музыкой Шуберта в исполнении талантливого пианиста.

Обратите внимание: программа может измениться.

Купить билет на концерт Михаил Лидский. Шедевры Франца Шуберта

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Февраль
27 февраля суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Михаил Лидский. Шедевры Франца Шуберта

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