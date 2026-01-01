Спектакль Метель

Премьера проекта «Читаем классику...» в театре им. Пушкина

В фойе нового пространства «Пушка+» Драматического театра им. Пушкина состоится премьерный показ проекта «Читаем классику...». В центре внимания — повесть А. С. Пушкина «Метель», рассказывающая о неожиданно счастливой любви и сложных отношениях человека с судьбой.

Музыка как фон для литературы

Народная артистка России Наталья Горячева представит это произведение на музыку Георгия Свиридова. Композитор создал уникальный поэтический образ эпохи, наполненный вальсами, романсами и маршами. Музыка Свиридова наполняет повесть светлой грустью и ностальгией, что сделает её особенно привлекательной для поклонников классической литературы и музыки.

Смысл и символика повести

Повесть «Метель» — это глубокая притча о взаимодействии человека и Рока. Пушкин показывает, как самые заветные планы героев могут быть перечеркнуты капризом стихии, ведя их к неожиданному, но в то же время истинному счастью. Метель в произведении становится мощным символом судьбы и непредсказуемости жизни.

Музыка к фильму была написана Георгием Свиридовым в 1964 году. Она, в отличие от иронии, присутствующей в пушкинском тексте, одухотворяет и поэтизирует простую жизнь русской провинции, создавая атмосферу светлой грусти и волшебной ностальгии.

Задействованные артисты и авторы

Художественный руководитель проекта — Олег Рыбкин. Партия фортепиано исполняется лауреатом международных конкурсов Петром Карамзиным. Художественное слово и инсценировку подготовила народная артистка России Наталья Горячева. Музыкальный руководитель проекта — Екатерина Берестова, а звукорежиссером выступает Вадим Петрунько.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, где встречаются классическая литература и музыкальное искусство!