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Спектакль Время женщин

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе Елены Чижовой в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина готовит новую постановку по пьесе Елены Чижовой, адаптированной Ириной Васьковской. В центре сюжета — история Софьи, девочки, которая жила в советской коммуналке 1960-х годах и не могла говорить. Но её уникальное умение создавать собственный мир становится для неё опорой в тяжёлые времена.

О спектакле

Софья не могла заговорить до семи лет. Мама, беспокоясь о её молчании, водила её по врачам, но причины так и не были найдены. Лишь в семь лет она произнесла первые слова, хотя никто их не запомнил, даже три её эксцентричные бабушки.

Жизнь Софьи полна интересных деталей: у неё три бабушки, мать-лимитчица и отсутствие отца. Живя в типичной коммуналке, она развивается и умудряется создать свой собственный мир посредством чтения, а также впитывания языков — русского и французского. Это умение поэтизировать окружающую реальность помогает ей справляться с трудностями.

Тема и стиль

Героями спектакля становятся три поколения женщин, которые объединены не родственными узами, а общим культурным кодом. Режиссёр Егор Чернышов, известный своей работой в театре «Практика», с юмором исследует этот код, создавая глубокую и многослойную психологическую драму и поэтическую интерпретацию реальности.

Спектакль идёт с антрактом, так что зрителям будет возможность обсудить увиденное с друзьями и поделиться впечатлениями.

 

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В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

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