Спектакль для взрослых по мотивам жизни Даниила Хармса в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол состоится захватывающий спектакль по мотивам жизни Даниила Хармса. События разворачиваются в абсурдном мире, где обитатели ленинградской улицы создают симфонию, вдохновленную их пошлостью. В этом театральном представлении Пушкин и Гоголь растворяются в воздухе, а классики русской литературы принимают участие в шутливом штурме цирка.

Действие спектакля перемещается из театра в кооперативный магазин, где работает миловидная, но мертвая кассирша. Этот спектакль привлечет внимание ценителей абсурдистской литературы и оригинальных постановок для взрослых.

Авангардный абсурд

Спектакль «Хармс» предлагает зрителям уникальный взгляд на абсурдный мир воображения Даниила Симоновича, который был известен как провокатор мысли. Происходит битва анекдотов о Гоголе и Пушкине, завершающаяся великой революцией и штурмом цирка. Классики русской литературы демонстрируют фокус с исчезновением крейсера «Аврора», что станет настоящим открытием для публики.

Сказка для взрослых

Гении летают на большом огурце-дирижабле и производят арт-обстрел города. Сюжет включает в себя грандиозный побег Даниила, который преодолевает различные препятствия, перепрыгивая через детей и старух, чтобы покинуть привычный мир и отправиться куда-то в бескрайние дали вселенной.

Руслан Кудашов, режиссер спектакля, отмечает: «Это представление — о любви, верности и жизни глазами знаменитого писателя. Несмотря на то, что наш театр кукол обычно ассоциируется с детскими спектаклями, «Хармс» предназначен для зрителей старше 18 лет. Санкт-Петербург, в котором активно развивается театральная сцена для взрослых, стал одним из центров абсурдистского движения, а жизнь современного человека продолжает привлекать внимание этого автора на сцену».