Metal Maniacs. Metallica tribute

Концерт трибьют-группы Metal Maniacs в Москве

В джаз-клубе «Союз композиторов» пройдет выступление трибьют-группы Metal Maniacs, посвященное одному из самых влиятельных коллективов в мире хэви-метал — Metallica. Группа известна своим качественным исполнением легендарных хитов, таких как «Enter Sandman», «Nothing Else Matters», «One» и «Fade to Black».

О группе Metal Maniacs

Metal Maniacs — московская трибьют-группа, которая ставит перед собой задачу максимально точно воспроизводить музыку Metallica. Основное внимание уделяется созданию атмосферы, характерной для ранних лет существования оригинального коллектива.

Мастера реплики не только тщательно прорабатывают звучание, но также акцентируют внимание на визуальных элементах шоу, стремясь воспроизвести оригинальный образ Metallica. Это отражается в их слогане: «Only Metallica. Nothing Else». Такой подход подчеркивает, что группа не играет другие музыкальные композиции, а полностью сосредоточена на творчестве Metallica.

Уникальная атмосфера выступления

Благодаря строгости выбора репертуара, концерты Metal Maniacs создают уникальный эффект: зрители не лишь слушают знакомые хиты, но и оказываются в атмосфере музыкальной эпохи Metallica. За несколько лет выступлений группа накопила широкий репертуар, охватывающий песни как 80-х, так и более современные композиции с последних альбомов.

Особые события

Интересно, что Metal Maniacs были транслированы на youtube-канале Metallica Chapter Day в рамках международного дня всех Metallica чаптеров мира 27 августа 2022 года.

Состав группы

Дмитрий Милосердов — вокал, электрогитара

Рустем Бикбулатов — электрогитара

Леонид Бажора — бас-гитара

Александр Колпов — барабаны

