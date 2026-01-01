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Симфонический Сектор Газа
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Киноафиша Симфонический Сектор Газа

Симфонический Сектор Газа

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт «Сектора газа» в симфоническом исполнении в Зелёном театре ВДНХ

Премьера в Москве! Уникальный авторский проект, который вы сможете увидеть 4 сентября в Зелёном театре, был создан на родине Юрия Хоя — в Воронеже. Это город, где трава зеленее, характер круче, а «колхозный панк» стал гимном для целого поколения.

Программа «Через туман»

В специальную программу «Через туман» войдут все лучшие хиты «Сектора газа» в исполнении симфонического оркестра. Вас ждут такие легендарные песни, как «Туман», «Пора домой», «30 лет» и многие другие, которые объединяют поколения.

Что ожидать на концерте?

  • Тексты на большом экране: это полезно для тех, кто хочет подпевать с вдохновением, но не всегда останавливается на точности.
  • Народный хор: песни «Сектора» стали настоящим фольклором, который поют и дома на кухнях, и за рулём авто, и на футбольных стадионах.

Приходите отдохнуть и провести вечер в атмосфере единения. «Сектор Газа» — это состояние души, а предстоящий концерт станет билетом в юность для одних и взрывом ностальгии для других.

Не упустите возможность занять лучшие места и стать частью истории! Почувствуйте фирменный драйв «Сектора»!

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Сентябрь
Октябрь
4 сентября пятница
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
16 октября пятница
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1000 ₽

Фотографии

Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа Симфонический Сектор Газа

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