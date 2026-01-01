Симфонический Сектор Газа

Премьера в Москве! Уникальный авторский проект, который вы сможете увидеть 4 сентября в Зелёном театре, был создан на родине Юрия Хоя — в Воронеже. Это город, где трава зеленее, характер круче, а «колхозный панк» стал гимном для целого поколения.
В специальную программу «Через туман» войдут все лучшие хиты «Сектора газа» в исполнении симфонического оркестра. Вас ждут такие легендарные песни, как «Туман», «Пора домой», «30 лет» и многие другие, которые объединяют поколения.
Приходите отдохнуть и провести вечер в атмосфере единения. «Сектор Газа» — это состояние души, а предстоящий концерт станет билетом в юность для одних и взрывом ностальгии для других.
Не упустите возможность занять лучшие места и стать частью истории! Почувствуйте фирменный драйв «Сектора»!