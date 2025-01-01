Спектакль Месяц в деревне

«Месяц в деревне» возвращается: новая интерпретация классики

В марте 2024 года Театр имени В.Ф. Комиссаржевской вновь представил одну из самых известных пьес Ивана Тургенева — «Месяц в деревне». Это не первое обращение театра к этой драме: 26 лет назад постановка Валерия Гришко с Татьяной Кузнецовой в роли Натальи Петровны стала ярким событием, покорив зрителей и театральную общественность.

От сцены до киноэкрана

Эта пьеса уже знакома широкой аудитории не только благодаря театру. В 2014 году вышел фильм «Две женщины» режиссера Веры Глаголевой. Наталью Петровну в киноленте сыграла Анна Вартаньян — актриса Театра имени Комиссаржевской. Её дуэт с Рэйфом Файнсом привлек внимание как российских, так и зарубежных зрителей.

Новая постановка: взгляд Романа Габриа

Теперь пьеса возвращается в постановке Романа Габриа, одного из самых смелых и ярких современных режиссеров. Чем сегодня интересна эта драма, как осмысливается тема любви, и какие оттенки получит классический любовный четырёхугольник Тургенева — эти вопросы режиссер решает по-новому.

Почему стоит посмотреть?

«Месяц в деревне» — это история о любви, тоске и поиске себя, которая не теряет актуальности. Новая постановка обещает быть свежей, эмоциональной и откровенной. Театр имени Комиссаржевской вновь готов удивить зрителей новым взглядом на русскую классику.