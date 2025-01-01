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Месяц в деревне
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Спектакль Месяц в деревне

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Месяц в деревне» возвращается: новая интерпретация классики

В марте 2024 года Театр имени В.Ф. Комиссаржевской вновь представил одну из самых известных пьес Ивана Тургенева — «Месяц в деревне». Это не первое обращение театра к этой драме: 26 лет назад постановка Валерия Гришко с Татьяной Кузнецовой в роли Натальи Петровны стала ярким событием, покорив зрителей и театральную общественность.

От сцены до киноэкрана

Эта пьеса уже знакома широкой аудитории не только благодаря театру. В 2014 году вышел фильм «Две женщины» режиссера Веры Глаголевой. Наталью Петровну в киноленте сыграла Анна Вартаньян — актриса Театра имени Комиссаржевской. Её дуэт с Рэйфом Файнсом привлек внимание как российских, так и зарубежных зрителей.

Новая постановка: взгляд Романа Габриа

Теперь пьеса возвращается в постановке Романа Габриа, одного из самых смелых и ярких современных режиссеров. Чем сегодня интересна эта драма, как осмысливается тема любви, и какие оттенки получит классический любовный четырёхугольник Тургенева — эти вопросы режиссер решает по-новому.

Почему стоит посмотреть?

«Месяц в деревне» — это история о любви, тоске и поиске себя, которая не теряет актуальности. Новая постановка обещает быть свежей, эмоциональной и откровенной. Театр имени Комиссаржевской вновь готов удивить зрителей новым взглядом на русскую классику.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Георгий Корольчук
Евгения Игумнова
Ольга Белявская
Елена Симонова
Александр Большаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

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