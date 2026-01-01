Спектакль Трое на плоту, не считая носорогов

Трое на плоту, не считая носорогов
Юмористическо-сатирический спектакль
Постановка
Легенда 16+
Продолжительность 165 минут
О спектакле

Спектакль по мотивам пьес Славомира Мрожека и Эжена Ионеско

Театр «Легенда» представляет юмористико-сатирическую постановку, основанную на двух знаковых пьесах мастеров театра абсурда: «В открытом море» Славомира Мрожека и «Носорог» Эжена Ионеско.

Сюжетные линии

В первой части рассказа трое джентльменов, оказавшихся на необитаемом острове, вынуждены бросить жребий о том, кто из них станет пищей для выживших. Во второй пьесе мы наблюдаем за превращением жителей городка в носорогов, в то время как двое влюблённых отчаянно пытаются сохранить свою человечность в условиях новой реальности.

Оригинальность и подтексты

Спектакль выделяется тонкими подтекстами и оригинальным языком, благодаря которым зритель не только развлекается, но и погружается в размышления о сложных социальных и этических вопросах. Не стоит обманываться лёгким и ироничным названием; вас ждёт глубокая эмоциональная работа, которая оставит долгое послевкусие от размышлений.

Авторское искусство

Как в кинематографе существует мейнстрим, так и в театре есть спектакли, которые обращаются к думчивой аудитории. «Трое на плоту, не считая носорогов» занимает особое место в репертуаре театра «Легенда», привлекая зрителей, которые ценят парадоксальные мысли и сложные подтексты, соединяющие прошлое и настоящее. Этот спектакль — своего рода разговор об актуальных темах, представленных с помощью оригинального эзопова языка.

Июнь
Июль
Август
19 июня пятница
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 1000 ₽
29 июля среда
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 1000 ₽
12 августа среда
19:15
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
от 1000 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
