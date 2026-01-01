Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелочи жизни
Киноафиша Мелочи жизни

Спектакль Мелочи жизни

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мелочи жизни» по рассказам Михаила Зощенко

Приглашаем вас в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» на уникальный спектакль «Мелочи жизни», основанный на произведениях выдающегося писателя Михаила Зощенко. В этом спектакле оживут повседневные зарисовки из жизни 20-30-х годов XX века: коммуналки, жилконторы, ресторации и продмаги.

Зрителей ждут смешные и яркие сценки, которые не только развлекут, но и позволят ощутить колорит эпохи начала строительства коммунизма. Спектакль идеально подойдет любителям ёрнического юмора и исторических зарисовок. Избавьтесь от обыденности и насладитесь искрометными сценами, которые подарят улыбку и лёгкость!

Вопросы, которые будут подняты на сцене, заставят вас смеяться и задумываться: где лучше бани, в России или в Америке? Как купить десяток яиц без очереди? И кто же главный в театре — тенор или монтёр? Ответы на эти и другие важные вопросы ждут вас в нашем спектакле.

Купить билет на спектакль Мелочи жизни

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽
31 марта вторник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Бал-маскарад
12+
Опера
Бал-маскарад
19 апреля в 18:00 Михайловский театр
от 1000 ₽
Сирано де Бержерак
16+
Комедия
Сирано де Бержерак
22 марта в 19:00 Мастерская
от 4200 ₽
Севильский цирюльник
16+
Опера
Севильский цирюльник
22 марта в 14:00 Мариинский-2
от 1650 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше