Спектакль «Мелочи жизни» по рассказам Михаила Зощенко

Приглашаем вас в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» на уникальный спектакль «Мелочи жизни», основанный на произведениях выдающегося писателя Михаила Зощенко. В этом спектакле оживут повседневные зарисовки из жизни 20-30-х годов XX века: коммуналки, жилконторы, ресторации и продмаги.

Зрителей ждут смешные и яркие сценки, которые не только развлекут, но и позволят ощутить колорит эпохи начала строительства коммунизма. Спектакль идеально подойдет любителям ёрнического юмора и исторических зарисовок. Избавьтесь от обыденности и насладитесь искрометными сценами, которые подарят улыбку и лёгкость!

Вопросы, которые будут подняты на сцене, заставят вас смеяться и задумываться: где лучше бани, в России или в Америке? Как купить десяток яиц без очереди? И кто же главный в театре — тенор или монтёр? Ответы на эти и другие важные вопросы ждут вас в нашем спектакле.