Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мертвые души
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Мистический триллер по мотивам произведения Гоголя

Классическая история о Павле Ивановиче Чичикове, который скупает мертвые души у помещиков, обретает свежий взгляд и мистическое звучание. Вопросы о скрытых мотивах главного героя и о том, что им движет на самом деле, раскрываются через неожиданные и загадочные образы.

Замысел режиссера
Режиссер спектакля предлагает свое прочтение знаменитого произведения, описывая его как «нашу Одиссею», где Чичиков выступает в роли трикстера – хитрого и непредсказуемого героя. Постановка поднимает глубокие темы очищения души и возможности внутреннего преображения.

Жанр и стиль
Спектакль решен в жанре мистического триллера, что придает истории особую атмосферу. Герой проходит путь, насыщенный встречами с известными персонажами из произведения Гоголя и не только, что делает постановку многослойной и загадочной.

Что увидит зритель
Зрителям предстоит узнать, какие испытания и открытия ожидают Чичикова на его пути, и попытаться разгадать, удастся ли ему преобразиться или остаться прежним.

Режиссер
Михаил Белякович
В ролях
Антон Багиров
Алексей Матошин
Антон Белов
Андрей Санников
Ксения Ефремова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 2000 ₽
19 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Волшебное кольцо
6+
Детский
Волшебное кольцо
11 октября в 15:00 РАМТ
от 2000 ₽
Гринч
0+
Детский Цирк
Гринч
3 января в 16:00 ДК «Нагорный»
от 950 ₽
Щелкунчик
12+
Детский Кукольный
Щелкунчик
21 декабря в 12:00 Точка ру
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше