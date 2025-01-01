Спектакль Мертвые души

Мистический триллер по мотивам произведения Гоголя

Классическая история о Павле Ивановиче Чичикове, который скупает мертвые души у помещиков, обретает свежий взгляд и мистическое звучание. Вопросы о скрытых мотивах главного героя и о том, что им движет на самом деле, раскрываются через неожиданные и загадочные образы.

Замысел режиссера

Режиссер спектакля предлагает свое прочтение знаменитого произведения, описывая его как «нашу Одиссею», где Чичиков выступает в роли трикстера – хитрого и непредсказуемого героя. Постановка поднимает глубокие темы очищения души и возможности внутреннего преображения.

Жанр и стиль

Спектакль решен в жанре мистического триллера, что придает истории особую атмосферу. Герой проходит путь, насыщенный встречами с известными персонажами из произведения Гоголя и не только, что делает постановку многослойной и загадочной.

Что увидит зритель

Зрителям предстоит узнать, какие испытания и открытия ожидают Чичикова на его пути, и попытаться разгадать, удастся ли ему преобразиться или остаться прежним.