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Билли Миллиган
Билеты от 1600₽
Киноафиша Билли Миллиган

Спектакль Билли Миллиган

18+
Возраст 18+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

По документальному роману Дэниела Кизи «Множественные умы Билли Миллигана»

Спектакль «Билли Миллиганн», поставленный по документальному роману Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана», рассказывает историю человека, страдающего от редчайшего психического расстройства — множественной личности. Этот феномен привлек внимание всего мира, став одной из самых обсуждаемых и загадочных медицинских историй XX века.

Жизнь с множественными личностями

Роман Киза, ставший мировым бестселлером, поведал о жизни Билли Миллигана, в котором сосуществовало 24 разных личности. Каждая личность — с уникальными особенностями, историей и характером. Например, один из его альтер-эгов был четырёхлетним глухим ребенком, другой — югославским коммунистом и специалистом по оружию. Эта необычная судьба по-настоящему шокировала общественность и стала темой для обсуждений во всем мире.

Театральная адаптация

В отличие от книги, спектакль «Билли Миллиганн» не просто рассказывает о жизни Билли, но погружает зрителя в его внутренний мир. Зрители становятся свидетелями того, как различные личности Билли взаимодействуют друг с другом, сталкиваясь с внутренними конфликтами и сложностями. Это уникальное театральное переживание позволяет глубже понять, как сознание такого человека организовано, и какие эмоции могут возникать при борьбе разных частей личности за контроль над поведением.

Взаимодействие с публикой

Особенность спектакля заключается в том, что после его окончания зрители могут пообщаться с актерами и режиссером, обсудить увиденное и поделиться своими впечатлениями. Это дополнительное взаимодействие делает опыт еще более увлекательным и познавательным, позволяя каждому участнику глубже осмыслить важность темы и ее влияние на современное восприятие психических расстройств.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Андрей Дудников
Андрей Дудников
Эдгард Арутюнов
Лили Журавлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган

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