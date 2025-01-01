Дню Героев Отечества посвящается. Спектакль-читка в Театре Глобус

Театр «Глобус» продолжает реализовывать проекты, направленные на поддержку военнослужащих и укрепление духовного единства жителей Российской Федерации и новых территорий. В рамках этих усилий состоятся театрализованные читки современных пьес, посвященных теме специальной военной операции.

«Секунда сомнения»

Автор: Яна Орехова

«Секунда сомнения» — это сказка-быль для взрослых о бойце Саше, который со сцены Луганского театра попадает в суровые реалии специальной военной операции. Главная задача героя — выполнить обещание сыну: вернуться домой живым и сохранить человечность.

На передний план выходят трогательные воспоминания о тех, кто остался дома: любимой жене, маленьком сыне и надеждах на новую мирную жизнь, которая, как надеется герой, обязательно придет.

Эта постановка привлечет внимание зрителей, интересующихся актуальными социальными темами и личными историями участников конфликта. Не пропустите возможность посмотреть на важные аспекты человеческой жизни через призму театра!