Спектакль Огни большого города

Огни большого города
Шоу-кабаре в 2-х действиях по мотивам легендарных мюзиклов
Постановка
Музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Шоу-кабаре «Огни большого города» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр приглашает на незабываемое шоу-кабаре, основанное на известных мюзиклах. В программе — более двадцати ярких номеров, богатые смены костюмов и современное визуальное оформление. Сюжет спектакля рассказывает о кабаре, переживающем кризис, и проводящем кастинг для нового шоу, которое должно произвести фурор.

Звезды на сцене

В шоу участвуют талантливые исполнители, включая Алексея Коновалова, Романа Ромашова, Дарью Бочарову и Алину Шайхееву. Эти артисты делают постановку особенно привлекательной для любителей ярких музыкальных зрелищ и энергичных танцев.

Вдохновение от классики

«Огни большого города» вдохновлены лучшими образцами музыкального театра. Зрители будут наслаждаться хитами из таких легендарных мюзиклов, как «Аладдин», «Джекилл и Хайд», «Смешная девчонка», «Целуй меня, Кэт», «Вестсайдская история», «Чикаго», «Граф Монте-Кристо», «Поющие под дождем», «Ромео и Джульетта», и «Мисс Сайгон». Специальные номера из мюзикла Джона Кандера и композиция Раймонда Паулса добавляют шоу особый шарм.

Актуальность сюжета

Сюжет шоу-кабаре прост, но наполнен актуальными темами. После кризиса шоу-бизнеса, когда-то процветающее кабаре ищет новых героев для своего спектакля. Хозяйка заведения (Вероника Гришуленко и Елизавета Дорофеева), а также режиссеры (Никита Воробьев и Александр Крюков) — настоящие профи своего дела. Кастинг проходит успешно, так как на главные роли претендуют талантливые исполнители, включая Романа Ромашова, Дарью Бочарову и Алинy Шайхееву. Не обойдется дело и без начинающего актера и Золушки-уборщицы, мечтающей о звёздной карьере.

Экзотика и страсть

Особый интерес вызывает экзотическая нотка — горячее танго в исполнении заезжей звезды из Аргентины и её страстного партнера-мачо. А также, несомненно, будет и канкан, который стал синонимом кабаре, благодаря своему энергичному ритму и вызывающему стилю.

Не упустите шанс стать частью этого зрелища, которое перенесет вас в мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Купить билет на спектакль Огни большого города

4 января воскресенье
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽
5 февраля четверг
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 600 ₽

Фотографии

