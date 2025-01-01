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Меня нет дома
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Спектакль Меня нет дома

Постановка
Эрмитаж 18+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Зеркало Хармса на сцене Театра Эрмитаж

Спектакль «Меня нет дома» — это уникальное театральное произведение, которое служит зеркалом для понимания влияния Даниила Хармса на людей, соприкасавшихся с ним. В этом спектакле исследуется, как творчество Хармса продолжает влиять на наше восприятие мира и формирование мировоззрения.

Искусство и смех

«Меня нет дома» погружает зрителя в поиски чего-то по-настоящему смешного, используя абсурд и иронию, характерные для произведений Хармса. Этот спектакль становится не просто театральным представлением, а настоящей философской рефлексией о жизни и смерти, о том, как комичное может соседствовать с трагичным.

Творческий подход

Режиссура спектакля предлагает необычные решения, которые делают его зрелищным и захватывающим. Актеры мастерски передают атмосферу абсурда, создавая яркие образы, которые запоминаются надолго. Это создаёт уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то личное и близкое.

Факты о спектакле

  • Спектакль основан на произведениях Даниила Хармса, русского писателя и поэта 20 века.
  • Премьера состоялась в 2023 году и уже успела завоевать признание зрителей и критиков.
  • Режиссером спектакля выступил Иван Петров, известный своим необычным подходом к интерпретации классических текстов.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Меня нет дома» и насладиться неповторимой атмосферой, которую создаёт это произведение. Погрузитесь в мир Хармса и откройте для себя новое понимание абсурдного в жизни!

Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Станислав Сухарев
Борис Романов
Ольга Левитина
Ольга Левитина
Диана Шульмина
Анна Богдан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
18:00 от 1000 ₽

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