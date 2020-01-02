Спектакль Не стреляйте в экстрасенса

Мистическая комедия с элементами ужаса и юмора

Главный герой — известный писатель, находящийся в творческом кризисе, решает провести спиритический сеанс с медиумом, надеясь посмеяться над потусторонним миром. Он не подозревает, что этот эксперимент обернется настоящим кошмаром.

После сеанса в дом писателя возвращается его бывшая жена, но не как обыкновенное привидение. У неё оригинальное чувство юмора и весьма необычный характер. Дом превращается в настоящий филиал Ада, с неожиданными и порой пугающими происшествиями.

Мистика, смех и скрытая тайна

Однако главное — это тайна ожившей супруги, которая будет раскрыта только в финале. Вмешательство потусторонних сил находит свои последствия, и спектакль становится запутанным коктейлем мистики и остроумного юмора.

Не шутите с привидениями

Спектакль напоминает о том, что «бойтесь своих желаний», ведь с привидениями и нечистой силой шутить опасно. Зрители окажутся на грани смеха и ужаса, испытывая бурю эмоций и задумавшись о том, как легко можно попасть в ловушку своих собственных желаний.