Не стреляйте в экстрасенса
Киноафиша Не стреляйте в экстрасенса

Спектакль Не стреляйте в экстрасенса

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Мистическая комедия с элементами ужаса и юмора

Главный герой — известный писатель, находящийся в творческом кризисе, решает провести спиритический сеанс с медиумом, надеясь посмеяться над потусторонним миром. Он не подозревает, что этот эксперимент обернется настоящим кошмаром.

После сеанса в дом писателя возвращается его бывшая жена, но не как обыкновенное привидение. У неё оригинальное чувство юмора и весьма необычный характер. Дом превращается в настоящий филиал Ада, с неожиданными и порой пугающими происшествиями.

Мистика, смех и скрытая тайна

Однако главное — это тайна ожившей супруги, которая будет раскрыта только в финале. Вмешательство потусторонних сил находит свои последствия, и спектакль становится запутанным коктейлем мистики и остроумного юмора.

Не шутите с привидениями

Спектакль напоминает о том, что «бойтесь своих желаний», ведь с привидениями и нечистой силой шутить опасно. Зрители окажутся на грани смеха и ужаса, испытывая бурю эмоций и задумавшись о том, как легко можно попасть в ловушку своих собственных желаний.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Татьяна Кравченко
Евгений Папунаишвили
Александр Панкратов-Черный
Дмитрий Мухамадеев
Светлана Антонова

Расписание

30 октября
Академический Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Не стреляйте в экстрасенса Не стреляйте в экстрасенса Не стреляйте в экстрасенса Не стреляйте в экстрасенса

