Концерт группы «Братья Грим» в Lüstra Bar

В Lüstra Bar состоится зажигательный концерт группы «Братья Грим». Музыканты обрели популярность благодаря триумфальному дебюту на фестивале Maxidrom и первому альбому, в который вошли хитовые треки «Ресницы» и «Кустурица». Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников энергичной музыки и ярких выступлений.

О группе

Группа «Братья Грим» была основана в 1998 году в Самаре. Широкую известность коллектив получил в 2005-м, когда их песни мгновенно стали хитами. Лидер группы — Константин Бурдаев, который является солистом и автором музыки и текстов.

Новые хиты

На концерте прозвучат не только старые знакомые всем песни, но и новые творения группы. Константин Бурдаев выпустил такие композиции, как «Лаос», «Аллилуя» и «Вернись», которые успешно входят в плейлисты радиостанций. Также можно будет насладиться другими успешными треками, такими как «Самая Любимая Музыка», «Лелею» и «Город мой».

