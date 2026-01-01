Группа «Братья Грим»
6+
Продолжительность 120 минут
О концерте

Концерт группы «Братья Грим» в Lüstra Bar

В Lüstra Bar состоится зажигательный концерт группы «Братья Грим». Музыканты обрели популярность благодаря триумфальному дебюту на фестивале Maxidrom и первому альбому, в который вошли хитовые треки «Ресницы» и «Кустурица». Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников энергичной музыки и ярких выступлений.

О группе

Группа «Братья Грим» была основана в 1998 году в Самаре. Широкую известность коллектив получил в 2005-м, когда их песни мгновенно стали хитами. Лидер группы — Константин Бурдаев, который является солистом и автором музыки и текстов.

Новые хиты

На концерте прозвучат не только старые знакомые всем песни, но и новые творения группы. Константин Бурдаев выпустил такие композиции, как «Лаос», «Аллилуя» и «Вернись», которые успешно входят в плейлисты радиостанций. Также можно будет насладиться другими успешными треками, такими как «Самая Любимая Музыка», «Лелею» и «Город мой».

Не упустите возможность стать частью увлекательного музыкального вечера с «Братьями Грим» в Lüstra Bar!

Сентябрь
27 сентября воскресенье
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1500 ₽

